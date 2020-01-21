Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:08 — REGNUM Стрелявшего в здании мирового суда в Новокузнецке мужчину судом Центрального района назначена мера пресечения в виде ареста на два месяца — до 16 марта 2020 года, сообщает «КузПресс».

Напомним, утром 16 января 2020 года в Новокузнецке мужчина открыл стрельбу в здании суда. Погиб судебный пристав, он скончался в машине скорой помощи. Также была ранена женщина. Стрелявший был задержан. Им оказался Артём П., у которого ранее произошёл конфликт с соседями.

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«По распространённой информации, Артем П. с момента задержания объявил голодовку «в знак беспредела, творящегося со мной по данному уголовному делу, что привело к такой трагедии», — уточняет СМИ.

Сообщается также, что ранее он извинился перед семьёй погибшего судебного пристава и попросил свою семью оказать материальную поддержку семье погибшего.