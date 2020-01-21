Якутск, 21 января 2020, 04:42 — REGNUM В Верхнеколымском районе Якутии два депутата по требованию прокуратуры сложили полномочия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства республики.
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Прокуратура установила, что два депутата муниципального образования «Нелемнский юкагирский наслег» вовремя не подали декларации о доходах, что является нарушением.
«По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес председателя совета депутатов представление об устранении нарушений закона. Полномочия депутатов досрочно прекращены в связи с утратой доверия», — пояснили в прокуратуре Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Артёмовском Свердловской области семь депутатов городской думы в связи с недоверием председателю, написали заявление на досрочное прекращение полномочий.