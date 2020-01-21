Биробиджан, , 04:29 — REGNUM На пунктах пропуска через государственную границу в Еврейской автономной области усилен санитарно-карантинный контроль по выявлению больных людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ЕАО.

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По мнению главного санитарного врача области Павла Копылова, дополнительные меры, предпринятые с целью недопущения рисков осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, достаточны и своевременны.

«При необходимости производится осмотр и измерение температуры тела, собирается детальный эпидемиологический анамнез, введено анкетирование въехавших на территорию области, отработана система оперативного информирования управления Роспотребнадзора по ЕАО и его территориальных органов», — рассказал санитарный врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае регистрируются случаи внебольничной пневмонии, вызванные новым вариантом коронавирусов, способных привести к летальному исходу.