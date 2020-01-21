Хабаровск, , 04:23 — REGNUM Более 2,2 тыс. жителей сёл в северном Верхнебуреинском районе Хабаровского края вторые сутки остаются без электроснабжения из-за масштабной аварии. Сохранить теплоснабжение удалось, но восстановить подачу электроэнергии пока не получается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Верхнебуреинского района.

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Трансформаторная подстанция, вышедшая из строя, обеспечивала электроэнергией посёлка Тырма, Аланап, Согда и Зимовье. Котельные смогли перевести на резервные источники питания. Но вот с подачей электроэнергии пока ничего не получается.

«Трансформатор, скорее всего, придётся менять полностью. Подобный агрегат нашли в Забайкалье. Оттуда его нужно доставить в Тырму. На это потребуется, как минимум, неделя. Поэтому, чтобы подключить жителей по временной схеме, мы сейчас стягиваем в посёлок сразу 4 резервных генератора. Три из них даёт железная дорога. Ещё один сегодня ночью отправят из краевого резерва. С помощью этого оборудования организуем схему веерных подключений», — рассказал зампред правительства края по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

В настоящее время в Тырме работает энерговагон, предоставленный ДВЖД, туда же направляется генератор мощность 800 кВТ/ч, его также перебрасывают железнодорожники со станции Ин в Еврейской АО. Позже подойдёт такой же генератор со станции Монгохто в Ванинском районе Хабаровского края. Ожидается прибытие генератора из резерва края на 500 кВТ/ч. Для полного восстановления электроснабжения понадобиться обеспечить мощность в 2,5 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на электросетях в Верхнебуреинском районе произошла в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Под отключение попали 10 многоквартирных домов, 346 частных домов в Тырме, 65 домов в посёлке Аланап, жилые дома в сёлах Согда и Зимовье, а также детские сады, школы и больница, железнодорожная станция. 8 жилых домов уже подключены к электроснабжению, восстановлена подача энергии на соцобъекты.