Южно-Сахалинск, , 04:26 — REGNUM Проблемы со здоровьем одного из пассажиров рейса Москва — Южно-Сахалинск послужили причиной вынужденной посадки самолёта в Казани. Об этом 21 января сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска.

Как уточняется, из-за состояния пассажира, которому начали оказывать помощь ещё на борту, самолёт приземлился в ближайшем по ходу следования аэропорту, которым оказалась Казань.

Предполагается, что до конца дня самолёт прибудет на Сахалин. Соответственно, предположительно на три часа задерживается обратный рейс из Южно-Сахалинска в Москву.