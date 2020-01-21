Ухань, Китай, , 04:04 — REGNUM Четвертый смертельный случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в китайском городе Ухань, сообщает пресс-служба местного комитета по делам здравоохранения.

Сообщается, что в настоящее время пока не зафиксировано новых случаев заболевания новым типом вируса. Отмечается, что из 198 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, 25 удалось вылечить, из них четверо уже выписаны из больницы. При этом 35 человек все еще находятся в тяжелом состоянии, а еще девять — в критическом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 15 медработников города Ухань в центральном Китае заразились новым типом коронавируса, еще один находится с подозрением на заболевание. Отмечается, что один из заболевших находится в критическом состоянии, остальные — в стабильном.

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