Белгород, , 03:47 — REGNUM Никто не пострадал в результате взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в Белгороде в ночь на 21 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Как следует из информации МЧС, сообщение о предположительном хлопке бытового газа в квартире 3-х этажного жилого дома по Первому Заводскому переулку поступило в Единую дежурную службу 21 января в 01:01.

Прибывшие на место происшествия бригады обнаружили, что в результате хлопка бытового газа в 3-х комнатной квартире на 3-м этаже нарушена внутренняя отделка одной из комнат, а также повреждено остекление оконного проёма на лестничной клетке подъезда. Уточняется, что несущие конструкции здания не повреждены, погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП работают представители полиции, экстренных служб и сотрудники газовой службы. Устанавливаются причины произошедшего.