Москва, , 03:27 — REGNUM На севере Москвы потушен пожар в неиспользуемом четырёхэтажном здании. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Как следует из сообщения, возгорание ликвидировано, пострадавших при пожаре нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января в четырехэтажном здании на севере Москвы, на Белозерской улице, 14, возник пожар, охвативший 800 квадратных метров. Сообщалось, что здание никем не эксплуатируется.

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