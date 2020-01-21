Лос-Анджелес, США, , 03:21 — REGNUM Водитель автомобиля намеренно протаранил легковушку Toyota Prius с шестью подростками в салоне в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает Associated Press.

Сообщается, что после столкновения Prius потерял управление и врезался в дерево. В результате ДТП погибли трое подростков, еще столько же получили травмы. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицией.

«Он сделал это намеренно. По версии следствия, господин Чандра намеренно протаранил Prius, вызвав потерю управления у машины», — заявили в полиции.

Задержанному предъявлены обвинения в убийстве. Тем не менее пока мотивы преступника неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января на трассе в США произошло массовое ДТП с участием автобуса. В результате аварии погибли пять человек, еще около 60 получили травмы различной степени тяжести.

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