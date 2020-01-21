Село Оймякон, Якутия, , 03:08 — REGNUM В Оймяконском районе Якутии из-за крепких морозов ниже — 50 градусов отменили уроки в школах.

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Внеплановый выходной получили ученики с первых по пятые классы. В селе Оймякон и посёлке Усть-Нера температура воздуха до — 52 градусов, передаёт телеканал «Якутия 24».

При этом низкие температуры не помешали местным жителям окунуться в прорубь в дни Крещения.

Как сообщало ИА REGNUM, морозы до — 40 градусов ожидают в конце января на Камчатке.