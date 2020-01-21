Благовещенск, , 03:06 — REGNUM Россельхознадзор предупреждает об опасности заражения новым штаммом коронавируса, в последние дни получившего распространение в Китае, Японии и Таиланде в виде быстро развивающейся пневмонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Как указывает ведомство в своём сообщении, в начале 2020 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй была зарегистрирована вспышка пневмонии, вызванная новым штаммом коронавируса. Также, два случая инфицирования людей были отмечены в Таиланде и Японии. Источник возбудителя в настоящее время остаётся неизвестным.

«Предполагается, что источником возбуждения является определённый вид животных, от которых передаётся заболевание. В этой связи Россельхознадзор призывает граждан, путешествующих в странах Юго-Восточной Азии, избегать контактов с животными», — предупредили в Россельхознадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ухане новым коронавирусом заразились 15 врачей — эпидемия расширяется.