Петропавловск-Камчатский, , 02:43 — REGNUM Пожар в квартире жилого дома произошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание в квартире жилого дома на улице Бохняка произошло вечером 20 января. Спасатели, прибыв на место происшествия, оперативно ликвидировали пожар. В результате происшествия пострадала внутренняя отделка ванной комнаты площадью четыре квадратных метра. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января произошел пожар в квартире жилого девятиэтажного дома в Саранске. В результате возгорания погибли три человека. В связи с гибелью людей Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

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