Канзас-Сити, США, , 01:46 — REGNUM Два человека погибли в результате стрельбы у бара в американском Канзас-Сити (штат Миссури), сообщает The Washington Post со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что нападавший открыл огонь по людям, стоявшим в очереди у входа в бар. В результате перестрелки погибли охранник заведения, пытавшийся дать отпор преступнику, а также женщина. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, трое из них — в критическом состоянии. По предварительной версии, нападавший был невменяемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в ночном клубе американского штата Техас произошла перестрелка. В результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

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