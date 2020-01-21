Багдад, , 01:27 — REGNUM Ракетной атаке подверглась «Зеленая зона» столицы Ирака Багдада, в которой расположены правительственные здания и диппредставительства иностранных государств, передает телеканал Al Hadath.

Сообщается, что три ракеты разорвались возле посольства США. Во время атаки сработала сирена оповещения о воздушной тревоге. Подробностей инцидента не сообщалось. Информации о пострадавших или разрушениях также пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января недалеко от посольства Соединенных Штатов в Багдаде взорвались две ракеты. Пострадавших в результате ракетного обстрела не было.

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