Урумчи, Китай, , 01:11 — REGNUM Жертвой мощнейшего за последнее время землетрясения в Синьцзяне на северо-западе Китая стал один человек, еще двое получили легкие ранения, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

После мощных толчков магнитудой 6,4 в Синьцзяне было зафиксировано еще 10 афтершоков магнитудой 3 и более. Магнитуда самого сильного составила 5,2, сообщили в региональном бюро общественной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение произошло в уезде Цзяши округа Кашгар в 21:27 по Пекину 19 января, по данным Китайского метеорологического центра. Толчки опрокинули четыре частных магазинчика и 1084 метра стен. Трещины появились более чем в 1000 домов и в 5574 метрах стен. Были повреждены линии электропередач, а также транспортная инфраструктура.

Власти на данный момент эвакуировали 4827 человек во временные убежища. Министерство по чрезвычайным ситуациям направило 5000 палаток, 5000 раскладушек и 20 000 покрывал в регион.

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