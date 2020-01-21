Мадрид, , 00:16 — REGNUM Четыре человека погибли в результате штормового ветра, снегопада и низких температур, вызванных штормом Глория в Испании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления местных властей.

Сообщается, что один из погибших, 63-летний мужчина, погиб после того, как на него упала черепица, сорванная с крыши дома ветром. Из-за холодной погоды также погибла 54-летняя бездомная женщина. Еще один мужчина погиб в ДТП, вызванном скользкой дорогой. И четвертый человек погиб от гипотермии, которая, как предполагают врачи, была вызвана низкой температурой воздуха.

Шторм обрушился на более чем 30 провинций в Испании. В ряде регионов страны были закрыты школы в связи с непогодой, а администрация Каталонии призвала жителей воздержаться от походов на улицу.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от шторма «Эльза» выросло до пяти