Киев, , 00:41 — REGNUM Конфликт двух участников так называемой «АТО» на Донбассе закончился перестрелкой и убийством одного из них в Киевской области на Украине. Об этом 20 января сообщает пресс-служба регионального отделения Национальной полиции Украины.

Полицией был задержан 49-летний водитель за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, у которого в салоне находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями. Водитель был задержан и дал признательные показания.

По словам задержанного, он и его 47-летний приятель, являвшиеся участниками боевых действий, проводимых Украиной в Донбассе, сидя в машине, в ходе употребления алкогольных напитков затеяли спор на политическую тему. Бывшие боевики спорили, кто является лучшим президентом — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский. Когда спор зашёл в тупик, водитель взял охотничье ружьё и выстрелил в оппонента.

При этом стрелок утверждал, что вёз тело друга в полицию, где намеревался сдаться. Стрелок задержан, тело убитого мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному происшествию было возбуждено уголовное производство по статье об убийстве.

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