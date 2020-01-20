Брянск, , 23:40 — REGNUM Проверку в связи с новой услугой, предоставляемой одним из баров, проводит Природоохранная прокуратура в Брянске. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ведомства.

Один из сотрудников бара «Медуза» выложил в социальную сеть видео, на котором демонстрируется новая услуга заведения — кальян с живыми черепахами. Животные якобы предназначены для эстетического наслаждения клиента.

Однако большинство комментаторов были возмущены таким обращением с животными и обещали проинформировать о новой услуге правоохранительные органы. Молодой человек, разместивший видео, пояснил, что заказ был сделан в индивидуальном порядке для постоянного посетителя и «сосуды и жидкости никак не пересекаются». Также он заверил комментаторов, что черепахи чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает.

Природоохранная прокуратура города Брянска начала проведение проверки в связи с информацией, опубликованной в социальной сети. Срок проверки установлен до 1 февраля.

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