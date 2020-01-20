Уагадугу, , 23:22 — REGNUM Как минимум 20 мирных жителей погибли при нападении боевиков на деревню на севере Буркина-Фасо. Об этом 20 января сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

По данным агентства, группа неизвестных людей с оружием атаковала деревню Рофенега в области Писсила в провинции Санматенга. Нападение произошло ночью, боевики на мотоциклах ворвались в деревню и начали расстрел жителей.

По информации, полученной от местных властей, нападавшие приехали на 40 мотоциклах. Также сообщается, что боевики сожгли здание местной начальной школы.

Стоит отметить, что северные районы Буркина-Фасо часто подвергаются вооружённым атакам террористов. Ранее ИА REGNUM сообщало, что только в январе произошло уже два теракта, организованных боевиками. Так, 18 января от рук террористов погибли пятеро военнослужащих, подорвавшихся на взрывном устройстве, заложенном на дороге, а до этого, в начале января, погибли 14 человек, в том числе дети, при подрыве автобуса.

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