Абуджа, , 22:40 — REGNUM По меньшей мере 17 человек погибли и ещё 14 пострадали в результате ДТП с грузовиком на севере Нигерии. Об этом сообщило нигерийское издание The Sun.

Как сообщили в полиции штата Кацина, где произошёл инцидент, в прицепе находились люди и перевозимые ими товары. При проезде по мосту прицеп оторвало, и грузовик упал под мост.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель не справился с управлением перегруженным грузовиком.