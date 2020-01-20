Киев, , 22:58 — REGNUM Сотрудник Управления государственной охраны (УГО) Украины был найден мёртвым в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве. Об этом 20 января сообщает пресс-служба территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве.

По предварительной информации, сотрудник был найден с огнестрельной раной головы. У мужчины был при себе пистолет Макарова. Предполагается, что мужчина мог совершить суицид.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. В настоящее время проводятся первоочередные следственные мероприятия.

Уточняется, что процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

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