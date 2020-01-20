Лагос, Нигерия, , 22:59 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего на нефтепроводе в городе Лагосе в Нигерии. Об этом 20 января сообщает агентство Reuters.

Пожар произошёл около 20:00 по местному времени на юго-западе крупнейшего города Нигерии, Лагоса. Трубопровод принадлежит Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC). Пожаром были повреждены расположенные поблизости дома и припаркованные рядом с местом происшествия автомобили.

По предварительным данным, в результате пожара погибли три человека, при этом не исключена возможность, что число погибших может возрасти.

Сообщается, что возгорание нефтепровода могло произойти в результате кражи нефтепродуктов местным населением.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек в городе Лагосе в Нигерии в результате взрыва подпольного цеха по незаконной откачке и переработке нефти.

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