Братислава, , 22:57 — REGNUM Второй очаг птичьего гриппа A (H5N8) был зафиксирован на частной ферме на западе Словакии. Об этом 20 января сообщило Словацкое радио.

Птичий грипп стал причиной падежа птицы на частной ферме в селе Цифер возле города Трнавы, расположенного в 50 км на север от столицы Словакии, города Братиславы. Первая вспышка болезни была зарегистрирована 10 января в селе Збеги в районе Трнавы. Специалистами было установлено, что домашняя птица заразилась вирусом от перелётных птиц.

Всё поголовье домашних птиц на ферме будет уничтожено. В радиусе трёх км от фермы установлена зона карантина. Запрещён вывоз тушек птицы, а также живых птиц. В очаге обнаружения болезни будет проведена дезинфекция.

Птичий грипп в Словакии был выявлен после обнаружения очага болезни в Польше 30 декабря в Люблинском воеводстве. В целях недопущения распространения заболевания на ферме, где был зафиксирован очаг заболевания, было забито более 12 тыс. индеек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке птичьего гриппа, которая была зафиксирована в Винницкой области на Украине.

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