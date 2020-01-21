Шадринск, Курганская область, , 00:04 — REGNUM В Курганской области областной суд отменил обвинительный приговор бывшему директору ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и его супруге-предпринимательнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде первой инстанции было установлено, что в первом полугодии 2015 года директор дома-интерната заключал договоры на поставку продовольствия по заведомо завышенным ценам с единственными поставщиками — предприятиями своей жены. Также супруга директора Шадринского дома-интерната поставляла аналогичным образом провизию в Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Общий материальный ущерб, нанесённый двум социальным учреждениям, якобы составил 920 тыс. рублей.

Директор интерната был признан виновным в растрате, его супруга — в мошенничестве. Оба супруга получили реальные сроки лишения свободы.

Отмечается, что в конце 2019 года в отношении указанных лиц судебной коллегией Курганского областного суда по уголовным делам обвинительный приговор отменён, так как в суде второй инстанции доводы районного суда не нашли своего подтверждения.