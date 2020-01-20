Исламабад, , 21:22 — REGNUM Операцию по спасению 22 студентов провели военные в горах на севере Пакистана. Об этом 20 января сообщает пресс-служба армии Пакистана.

Группа из 22 студентов застряла на горнолыжном курорте в районе Астор провинции Гилгит-Балтистан из-за сильного снегопада и оползней. Студентам пришлось провести в снежном плену пять дней.

Администрация университета обратилась за помощью в вооруженные силы Пакистана, начальник штаба сухопутных сил страны немедленно издал приказ об отправке в горнолыжный курорт вертолёта для вызволения людей. Операция по спасению студентов прошла успешно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 100 человек в Пакистане из-за ливней и снегопадов, которые наблюдаются в стране с начала января.

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