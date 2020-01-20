Ижевск, , 21:00 — REGNUM Причиной смерти ребёнка в частном детском саду в Ижевске стал отёк мозга как осложение вирусной инфекции. Об этом рассказал глава следственного управления СКР по Удмуртии Руслан Тугушев.

Он отметил, что незадолго до смерти ребёнок заболел и был госпитализирован. После больницы ещё какое-то время девочка лечилась дома, сообщает портал «Сусанин». При этом в детский сад ребёнок вернулся со справкой, полученной у участкового педиатра.

В настоящее время предстоит установить причину заболевания — заразился ли ребёнок в детском саду или где-то вне стен учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 10 декабря около 15 часов в одном из частных детских садов Ижевска обнаружено тело годовалой воспитанницы. Отмечалось, что «видимых признаков насильственной смерти» не было.

После смерти воспитанницы в детском саду нашли массу нарушений. установлено, что детский сад работал без лицензии, многие сотрудники не имели педагогического образования, а также разрешений на проведение образовательных мероприятий. Кроме того, были выявлены нарушения санитарных норм. Однако, по словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Анны Ващенко, выявленные нарушения не связаны с гибелью ребенка.