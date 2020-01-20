Нижний Новгород, , 21:39 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием джипа и микроавтобуса на трассе в Нижегородской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17:30 по местному времени в Балахнинском районе на 322 километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород рядом с деревней Трестьяны. По предварительным данным, водитель джипа, не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате ДТП пострадали шесть пассажиров микроавтобуса. Пятеро из них были госпитализированы, шестой был отпущен после оказания медицинской помощи. Детей среди пострадавших нет. Оба транспортных средства слетели в кювет после ДТП.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и девяти пострадавших в результате ДТП с маршруткой и автомобилем в Нижегородской области.

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