Ижевск, , 20:49 — REGNUM Следственное управление СКР по Удмуртии прекратило уголовное дело по факту самоубийства активиста Альберта Разина у здания Госсовета республики. Об этом заявил глава управления Руслан Тугушев.

По его словам, в ходе следствия установлено, что Разин намеревался свести счеты с жизнью, он написал дочери прощальное письмо на удмуртском языке.

«Вины … должностных лиц либо физических лиц в этом действии не установлено, поэтому принято решение о прекращении уголовного дела», — цитирует главного следователя республики «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года пытаясь совершить суицид, мужчина пришел к зданию Госсовета Удмуртии с плакатом: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». Также мужчина написал обращение к депутатам регионального парламента, призывая сохранить удмуртский эпос. Им оказался экс-директор института человека Удмуртского госуниверситета и активист Альберт Разин.

После произошедшего мужчина был госпитализирован в первую РКБ, его ввели в медикаментозный сон. Спустя несколько часов, получив термические ожоги около 90% поверхности тела, мужчина скончался, не приходя в сознание.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что планирует разобраться в этой ситуации также на предмет доведения до самоубийства.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).