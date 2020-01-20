Бразилиа, , 21:39 — REGNUM Как минимум 26 заключённых совершили побег из тюрьмы на северо-западе Бразилии. Об этом 20 января сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, полученным от администрации тюрьмы, побег состоялся утром 20 января из пенитенциарного учреждения, которое находится в штате Акри. Уточняется, что один из беглецов был пойман.

Отмечается, что побег заключённых в Бразилии произошёл через сутки после побега 75 заключённых из тюрьмы в Парагвае, рядом с границей Бразилии. Власти Парагвая заявили, что все сбежавшие были членами самой влиятельной бразильской преступной группировки РСС.

Бразильские власти поясняют, что пока нельзя однозначно утверждать, связаны ли оба побега между собой, и являются ли сбежавшие из бразильской тюрьмы членами РСС. Члены группировки действуют в большинстве штатов Бразилии и в Парагвае, всего в РСС насчитывается несколько тысяч человек, часть из них отбывают срок за преступления в тюрьмах Бразилии и Парагвая.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избиении до смерти двух заключённых в тюрьме в Кемеровской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе заключённые избили до смерти двух осуждённых