Саранск, , 20:37 — REGNUM Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в квартире девятиэтажного дома в Саранске. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мордовии.

Информация о пожаре в жилом многоэтажном доме на улице Косарева поступила в региональное ведомство в 15:49 мск. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили сильное задымление в квартире на три семьи на девятом этаже.

В квартире спасателями была обнаружена женщина без признаков жизни, которую передали медикам. Спасти женщину не удалось. При тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин.

В настоящее время региональное следственное управление СК начало доследственную проверку в связи с гибелью троих людей при пожаре. Устанавливаются все причины и обстоятельства возникновения пожара и смерти людей. Назначены необходимые пожаро-техническая и медицинская судебные экспертизы, проводятся другие проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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