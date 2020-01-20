Нижний Новгород, , 20:14 — REGNUM По итогам 2019 года в Нижегородской области поставлено на учёт 124 несчастных случая на производстве с тяжёлыми последствиями, число происшествий по сравнению с предыдущим годом выросло на пять единиц, сообщили ИА REGNUM региональной Государственной инспекции труда.

Всего погибли 30 человек, 140 — получили травмы различной степени тяжести.

От общего числа несчастных случаев девять инцидентов были групповыми, 19 — со смертельным исходом, 96 — с тяжелыми последствиями.

По итогам 2018 года в несчастных случаях на производстве погибли 25 человек, травмы получили 130 работников.