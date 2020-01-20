Винница, Украина, , 20:36 — REGNUM Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в одном из хозяйств в Винницкой области на Украине. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

По данным организации, вспышка заболевания была зафиксирована в одном из фермерских хозяйств села Бугакова Немировского района 18 января. В хозяйстве пало почти пять тыс. голов птицы.

У заболевших птиц был обнаружен птичий грипп серотипа Н5. Общее число заразившихся птиц может составлять 98 тыс. особей.

Были предприняты меры для локализации очага заражения. В селе введён карантин, осуществляется дезинфекция и обследование живой и павшей птицы. В дальнейшем, возможно, будет введён санитарный забой птицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предупреждении Роспотребнадзора об опасности проникновения на территорию России штамма вируса птичьего гриппа H5N8 с территорий Польши, Венгрии и Словакии, где была зафиксирована вспышка данного заболевания.

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