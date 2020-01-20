Велиж, , 19:48 — REGNUM Житель города Велижа Смоленской области задержан по подозрению во взрыве гранаты на крыльце собственного дом, сообщили 20 января в следственных органах СУ СКР по региону.

Как сообщается, вечером 16 января мужчина у крыльца собственного частного дома взорвал гранату, после чего сообщил, что якобы неизвестные покушались на его жизнь и здоровье.

«Выводы следствия подтверждаются результатами осмотра места происшествия, выводами судебных экспертиз, в том числе генетической, проведенной по одной из частей взрывного устройства, где был выявлен генотип хозяина дома, психофизиологической, согласно которой первоначальная версия подозреваемого была полностью опровергнута», — уточнили в СК.

В настоящее время мужчина задержан, он признался, что это именно он утроил взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл у крыльца дома жителя Велижа Смоленской области — водолаза Смоленского ГБУ «Пожарно-спасательный центр» вечером 16 января. В результате погибла собака, повреждена стена дома. По информации местных СМИ, хозяин дома ранее участвовал в передаче на федеральном канале, посвящённой скандальной пропаже подростка Влада Б. Так, он заявил, что поиски мальчика велись недостаточно эффективно и что от руководства якобы поступило указание «ничего не делать».

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