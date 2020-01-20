Петрозаводск, , 20:36 — REGNUM Конструкция, выполненная в виде новогодних ворот, упала на людей при демонтаже в Петрозаводске. Об этом 20 января сообщает пресс-служба администрации города.

Новогодние ворота были установлены у входа на каток на площади Кирова. Во время проведения работ по демонтажу конструкции она упала на людей, стоявших у края площади.

В результате инцидента пострадали две женщины. Одна из них была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города. Второй женщине медицинская помощь не понадобилась.

В пресс-службе администрации города пояснили, что подрядчик, ООО «Карелподряд», занимавшийся установкой и демонтажом новогодних украшений, грубо нарушил технику безопасности при проведении работ. Администрация планирует обратиться в связи с инцидентом в надзорные органы.

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