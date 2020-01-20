Пекин, , 19:15 — REGNUM Четыре человека погибли, 22 пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса на северо-востоке Китая. Об этом 20 января сообщает агентство Синьхуа.

Авария произошла в 12:40 по местному времени (07:40 мск) в провинции Цзилинь на территории уезда Юйшу. В пассажирском автобусе находились 54 человека, в том числе двое водителей, один кондуктор и 51 пассажир.

В результате аварии на месте погибли четыре человека, пострадали 22. Все пострадавшие были госпитализированы, пятеро из них были выписаны уже к вечеру. Состояние остальных пострадавших оценивается медиками как стабильное.

В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 14 человек в результате столкновения грузовика с автобусом в Зимбабве.

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