Киншаса, , 19:13 — REGNUM 12 боевиков были уничтожены военнослужащими Демократической Республико Конго (ДРК) в ходе двух боестолкновений на востоке страны. Об этом 20 января сообщает информационный портал Actualite.

Атаку на армейские подразделения боевики произвели в провинции Итури, нападения произошли в населенных пунктах Джого и Линда. Военные отразили атаки террористов, ликвидировав 12 из них. Кроме того, военным также удалось захватить автоматическое оружие и боеприпасы.

Уточняется, что напавшие на военных боевики связаны с бандитской группировкой «Май-Май», которая была сформирована во время воны 1998−2003 годов в Конго. В настоящее время на востоке ДР Конго действует несколько региональных бандформирований «Май-Май», которые ранее представляли собой единую структуру. Боевики удерживают контроль над незаконной добычей золота и редких металлов.

С октября 2019 года и по настоящее время армия ДР Конго проводит антитеррористическую операцию на востоке страны. Операция является результатом договорённостей по укреплению региональной безопасности, заключённой между ДРК, Угандой, Руандой, Бурунди и Танзанией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о захвате вооружёнными силами ДР Конго крупного лагеря повстанцев на востоке страны.

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