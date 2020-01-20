Аддис-Абеба, , 18:47 — REGNUM Порядка ста человек пострадали и десять погибли во время празднования Богоявления в городе Гондэр (Амхара, Эфиопия), сообщает 20 января Agency France-Presse.

Уточняется, что люди стали жертвами обрушения заполненной прихожанами платформы.

Напомним, на празднование Богоявления в Гондэр каждый год приезжает множество жителей Эфиопии. Христианство исповедуют большинство жителей Эфиопии. Также в стране распространены ислам и анимизм.

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