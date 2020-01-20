Новосибирск, , 18:13 — REGNUM В Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН прогремел взрыв. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на читателя.

Отмечается, что в результате взрыва, который произошёл 17 января, был ранен научный сотрудник, «проводивший эксперимент на самодельном оборудовании».

«В полиции официально подтвердили факт травмирования мужчины на рабочем месте в институте СО РАН», — уточняет сегодня, 20 января, СМИ.

Работник Института получил травму глаз и сейчас находится в больнице.

В полиции отметили, что проводят проверку, но речь о взрыве не идёт.