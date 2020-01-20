Тверь, , 18:44 — REGNUM Неизвестные вандалы, разгромившие несколько десятков памятников на кладбище, разыскиваются полицией в городе Конаково Тверской области. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Заявления от жителей города о разрушении неизвестными памятников на могилах их близких поступили в полицию 18 января. Информация о произошедшем появилась в социальных сетях 20 января и вызвала сильный общественный резонанс.

По данным полиции, были разрушены несколько десятков памятников. Было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении или осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий.

По статье предусмотрено наказание до трех месяцев ареста. Личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разграблении вандалами 100 захоронений на кладбище в Воронеже.

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