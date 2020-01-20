Воронеж, , 17:46 — REGNUM Иск на шесть миллионов рублей направила прокуратура Левобережного района Воронежа к бывшему заведующему отделением анестезиологии-реанимации областной клинической больницы № 1, обвиняемому в получении взяток, сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов. Иск был предъявлен 17 января.

Прокуратура намерена взыскать с бывшего врача, который является фигурантом дела, 6 млн 37 тыс. рублей как незаконно полученные им денежные средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший завотделением обвиняется в 20 эпизодах получения взятки — деньги он требовал со своих подчинённых в качестве «откатов» за установление стимулирующих надбавок, предоставление возможности работать на операциях. На прошлой неделе дело было направлено в суд.

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