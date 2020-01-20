Мадрид, , 18:09 — REGNUM Преступная группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом контрафактных сигарет, в которую входили граждане из России, с Украины и из Латвии, задержана в Испании. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Производство располагалось в муниципалитете Седелья в провинции Малага, автономное сообщество Андалусия, склад находился в Агилар-де-ла-Фронтера в провинции Кордова. При проведении обыска было обнаружено 54,5 тыс. пачек сигарет известного бренда.

Контрафактные сигареты распространялись по территории Испании и стран ЕС. В операции приняли участие сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налогового агентства.

Обвинения по делу о контрабанде, нарушении налогового законодательства и преступлении против интеллектуальной собственности были предъявлены трём гражданам Украины, трём — Латвии и одному гражданину РФ.

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