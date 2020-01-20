Липецк, , 17:32 — REGNUM В Липецке четыре этажа средней школы № 47 были затоплены из-за прорыва трубы. Как сообщила 20 января пресс-служба мэрии, школу закрыли на два дня, а специалисты оценивают нанесённый ей ущерб.

Авария произошла 19 января. Прорванную трубу обнаружил сторож. Здание обесточили, вода была остановлена через час. Спасать от воды школьное имущество, книги и технику помогали родители. Однако ряду кабинетов требуется ремонт: в девяти комнатах пострадали потолки, стены, полы, а также техника.

«Ближайшие два дня ребята проведут на самообучении. Очевидно, что здание необходимо просушить, а помещения отремонтировать. Поэтому уже сейчас рассматривается вопрос о временном переводе учеников в другие, ближайшие школы города, — сообщила председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.