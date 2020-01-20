Вильнюс, , 17:19 — REGNUM Клайпедский участковый суд сегодня, 20 января, начал рассмотрение дела в отношении 36-летней женщины, которая в апреле 2019 года родила девочку с сильнейшим отравлением алкоголем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В крови младенца было обнаружено 4 промилле алкоголя, у роженицы — 2 промилле. Младенец долгое время наблюдался в реанимации и, по словам врачей, выжил лишь «чудом».

Женщина и её сожитель были известны литовским социальным службам, они входили в так называемую зону риска неблагополучных семей. Старшая дочь подсудимой, 16-летний подросток, выросла в приюте.