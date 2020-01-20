Ростов-на-Дону, , 17:17 — REGNUM В Ростовской области в 2019 году произошло на 22% меньше дорожно-транспортных происшествий, чем в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 20 января.

Помимо сокращения количества дорожных аварий, снизилось число жертв ДТП (на 21%) и пострадавших (на 20,6%).

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области наряду со снижением общего количества ДТП зафиксирован рост числа аварий, спровоцированных водителями автобусов, — на 13,6%. Так, в период с января по ноябрь 2019 года по вине водителей автобусов произошло 75 аварий (в 2018 году — 66).