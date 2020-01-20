Рига, , 17:16 — REGNUM Финской спасательной компании «Альфонс Хокан» удалось снять с мели баржу «Триас». ЧП произошло рядом с портом Вентспилса. Об этом сообщает портал Diena.lv.

В спасательной операции приняли участие буксиры «Посейдон» и «Тор». Работы были начаты 18 января, но прерывались из-за плохих погодных условий. Баржа с углём следовала по маршруту Польша — Финляндия, но села на мель в районе Вентспилса в канун Нового года, 30 декабря.

Баржу в настоящее время транспортируют в порт Вентспилса. В распоряжении Латвии техники способной провести операцию самостоятельно не оказалось, поэтому был заключён договор с финской компанией.

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