Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 17:10 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, допустившего дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в ночь на 18 января 2020 года двое полицейских из города Губкинский на служебном автомобиле «Лада Гранта» конвоировали задержанного гражданина. На 985 км автодороги Сургут — Салехард произошло лобовое столкновение конвоя с автомобилем «Мазда», где находились двое мужчин и женщина.

В результате аварии погибли полицейские и задержанный, двое пассажиров «Мазды» с травмами доставлены в медучреждение. Установлено, что водитель иномарки находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»). В отношении обвиняемого избирается мера пресечения.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и иностранный гражданин