Салехард, , 16:40 — REGNUM На Ямале передано в суд дело о смерти 10-летнего картингиста. В гибели ребёнка обвиняются директор и педагог МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Салехарда, сообщили корреспонденту в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, школьник погиб 10 ноября 2019 года во время тренировки на картодроме Салехарда.

Выяснилось, что программу «Картинг для продвинутых» для привлечения денежных средств в Центр составил педагог дополнительного образования. Одним из условий реализации данной программы являлось наличие индивидуальной защиты картингистов: мотошлем, костюм из плотной ткани и перчатки. Однако дети тренировались на карте в повседневной одежде.

В день трагедии педагог не уследил, что ребёнок сел в карт с шарфом, концы которого были завязаны узлом на задней поверхности шеи и висели на спине. Шарф попал в движущие механизмы карта и задушил школьника.

Директор и педагог МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Салехарда обвиняются по п. «а, в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору, если они повлекли по неосторожности смерть человека»).

Обвиняемые полностью признали свою вину ещё во время следствия.