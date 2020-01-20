Азов, Ростовская область, , 16:37 — REGNUM В Азове Ростовской области водитель сбил ребёнка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. О этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 20 января.

Авария произошла в 10:00 мск на улице Ленина. По имеющимся данным, водитель за рулём Toyota Corolla сбил несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, «который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте перед близко движущимся транспортным средством».

Известно, что мальчик выбежал из-за стоящего автобуса. Ребёнок с травмой головы был доставлен в больницу.