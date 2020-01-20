Нижний Новгород, , 16:32 — REGNUM Одной из участниц Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января стало плохо, из проруби она смогла выбраться только при помощи спасателей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Женщина пришла для купания в проруби на Щёлковском хуторе, во время погружения в прорубь она почувствовала себя плохо, но рядом дежурили спасателе и оказали помощь пострадавшей. Серьезного вреда для здоровья женщина не получила, не потребовалась даже медицинская помощь. Пострадавшую спасатели успокоили и проводили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона для купаний были открыты 76 купелей. Только в Нижнем Новгороде Крещенские купания проходили на семи площадках, центральной из которых стала купель на Гребном канале.

Всего в праздничных богослужениях в 233 храмах региона приняли участие более 37 тыс. человек.