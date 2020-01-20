Воронеж, , 16:26 — REGNUM Жители Воронежа снова массово жалуются на резко выросшие счета за отопления, в основном в домах, которые обслуживаются ПАО «Квадра», и это при том что в городе серьёзных морозов в декабре не было — напротив, аномальное тепло било рекорды.

«Как можно брать за отопление за ноябрь 3,4 тыс. рублей, а за декабрь уже 4,2 тыс. рублей? Общая площадь квартиры — 60 «квадратов», живут трое пенсионеров. Мы одну пенсию, целиком, уже отдаём за ЖКХ, а ведь ожидается очередное повышение тарифов?» — цитируют «Вести Воронеж» читателя Владислава.

В отдельных случаях рост платы за отопление достиг тысячи рублей, а в некоторых — счёт за декабрь совпал с ноябрьским. В «Квадре» сообщили, что расчёт был произведён в соответствии с данными, которые были переданы управляющими компаниями, отметив, что причин роста может быть несколько, например, неисправность приборов учёта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года ПАО «Квадра» было передано в концессию хронически убыточное МУП «Воронежтеплосеть», и уже за февраль воронежцам, дома которых обслуживались «Теплосетью», пришли счета за отопление существенно больше обычного. Тогда рост платы объяснили изменением расчётного периода. Однако за апрель воронежцев вновь удивили суммы в квитанции — они оказались больше, чем в марте.

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